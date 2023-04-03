Общество 03 апреля 2023, 08:50 Цены на нефть выросли после сокращения добычи странами ОПЕК+ Цены на нефть выросли на 5% после объявления о сокращении добычи странами ОПЕК+ unsplash

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Мировые цены на нефть начали расти после решения ряда стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Об этом свидетельствуют данные торгов, написало агентство РИА «Новости».

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 7,12%, до 81,09 долларов за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 7,13%, до 85,59 долларов за баррель.

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Ранее страны ОПЕК+ сообщили о сокращении добычи нефти до конца 2023 года. Россия снизит этот показатель на 500 тысяч баррелей в сутки. Такие же действия предпримут Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Оман и Казахстан.

Бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо указал, что решение стран ОПЕК+ уменьшить добычу нефти стало ударом для главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра.