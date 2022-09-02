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Цены на недвижимость в России снизились с начала 2022 года

Зампредседателя правления Сбербанка Попов: рост цен на новостройки в России остановится

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С начала 2022 года цены на жилье в России опустились почти на 10%, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, рост цен на новостройки сойдет на нет.

«Мы ориентируемся на то, что рост цен на новостройки, который мы видели в 2020–2021 годах, сойдет на нет и стоимость жилья будет зафиксирована более-менее на действующем уровне минимум до начала 2023 года», — спрогнозировал Попов в беседе с РИА «Новости».

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В «Сбере» также заметили «небольшое, меньше 10%, но падение стоимости жилья» по результатам первой половины года.

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Однако об обвале рынка жилья, как отметил собеседник агентства, подобная ситуация не свидетельствует. При этом он не исключил, что ключевая ставка будет опускаться и дальше.

«А это в свою очередь поможет экономике девелоперских проектов и сделает более доступной ипотеку для населения. При этом предложение на рынке новостроек остается прежним, не падает, и эти два фактора вместе как раз говорят в пользу „стабильных“ прогнозов, без поводов для паники», — добавил Попов.

В июле специалисты заметили остановку роста цен на жилье как в новостройках, так и в старых домах. По их прогнозам, ожидалось снижение стоимости жилья.

Недвижимость

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