Цены на недвижимость в России начали снижаться

Рост цен на жилье как в новостройках, так и в старых домах, остановился. Теперь ожидается снижение стоимости жилья, рассказали NEWS.ru эксперты рынка недвижимости.

«Сейчас льготные ставки снизились, а вместе с ними — и размер комиссий банкам. Это стало временным сдерживающим фактором для роста цен. Поэтому сейчас цены на новостройки сохраняют стабильность, а в ряде объектов можно получить скидку», — рассказал руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Из-за высокой инфляции доходы россиян снизились, поэтому повышать цены застройщикам нет смысла. Многие продавцы сейчас вынуждены снижать цены на квартиры из-за слабого спроса, рассказал изданию анонимный девелопер.