Рост цен на мясо заметили в России

Рост цен на свинину и мясо птицы на 26–32% с июля заметили крупные производители. Они считают его «ничем не аргументированным», однако поставщики сырья связывают это с сезонным спросом.

Цена на свинину выросла на 32% (до 170 рублей за килограмм), а на мясо птицы на 26% (до 108 рублей за килограмм). Об этом газете «Коммерсант» сообщили источники среди переработчиков. При этом гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев пояснил, что стоимость сырья подскочила из-за сезонности, а уже к концу лета цена начнет падать.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, из-за закрытых границ люди остались отдыхать дома этим летом и это спровоцировало рост спроса на свинину. В сети гипермаркетов «Лента» подтвердили, что в июле–августе продажи мяса свиньи выросли в пределах 10% в сравнении с прошлым годом.

Также в «Ленте» утверждают, что производители мяса птицы хотят поднять цену на сырье до 10%. Это связано с падением курса рубля, из-за чего подорожали корма, аминокислоты и транспортные услуги. При этом производители колбасных изделий не планируют повышать цены.

Ранее в России резко взлетели цены на анальгин. В июле стоимость выросла на 40%. А также телеканал «Царьград» сообщил о подорожании яблок.