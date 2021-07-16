Бизнес заморозит цены на минудобрения для российских аграриев

Производители заявили, что готовы заморозить цены на минеральные удобрения в этом сельскохозяйственном году. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Фермерам предложат скидку 5%.

«В качестве краткосрочной меры бизнес готов заморозить цены на минеральные удобрения в текущем сельхозгоду. Для повышения доступности удобрений для крестьянских фермерских хозяйств производителями минеральных удобрений дополнительно предложено предусмотреть скидку в 5%. Мы придерживаемся справедливого принципа — абсолютный приоритет отдается насыщению внутреннего рынка доступными товарами», — сказала Абрамченко на совещании, в котором участвовали представители Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, ФАС и руководители крупнейших агрохимических предприятий.

По мнению вице-премьера, ценовые колебания мирового рынка не должны затрагивать российских потребителей, приоритет отдается насыщению внутреннего рынка доступными удобрениями перед грядущими полевыми работами.

Предложения по фиксации цен должны подготовить в течение недели, также Абрамченко поручила проанализировать долгосрочные механизмы, которые помогут поддерживать доступность удобрений.

Ожидается, что российские аграрии будут закупать больше минудобрений из-за роста производства и мер господдержки. По данным Минсельхоза, по итогам 2021 года закупки достигнут более 4,5 миллиона тонн, а к 2025 году — 8,2 миллиона тонн.