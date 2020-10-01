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    01 октября 2020, 20:12

    Цены на маски в метро Петербурга упадут до 10 рублей

    Алена Макаренко

    Пассажирам метро в Санкт-Петербурге будут продавать медицинские маски по 10 рублей с 1 октября. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора Максима Соколова.
    Цены на маски в метро Петербурга упадут до 10 рублей

    Маски и перчатки можно приобрести в киосках подземки.

    «С 1 октября в связи с усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, принято решение снизить стоимость СИЗ (средства индивидуальной защиты — прим.) для пассажиров подземки до 10 рублей», — говорится в сообщении.

    Данная мера призвана предотвратить распространение коронавируса в городе.

    Помимо метрополитена ужесточить правила должны Октябрьская железная дорога, аэропорт Пулково и Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

    В Санкт-Петербурге зафиксирован незначительный рост новых случаев коронавирусной инфекции с начала учебного года. Власти не намерены вводить новые ограничительные меры и решили снизить цены на защитные маски для местных жителей.

    Губернатор города Александр Беглов поручил усилить контроль за тем, носят ли горожане индивидуальные средства защиты в общественном транспорте, отметил «ПолитЭксперт».

    Новости SMI.FM