Цены на маски в метро Петербурга упадут до 10 рублей

Маски и перчатки можно приобрести в киосках подземки.

«С 1 октября в связи с усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, принято решение снизить стоимость СИЗ (средства индивидуальной защиты — прим.) для пассажиров подземки до 10 рублей», — говорится в сообщении.

Данная мера призвана предотвратить распространение коронавируса в городе.

Помимо метрополитена ужесточить правила должны Октябрьская железная дорога, аэропорт Пулково и Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

В Санкт-Петербурге зафиксирован незначительный рост новых случаев коронавирусной инфекции с начала учебного года. Власти не намерены вводить новые ограничительные меры и решили снизить цены на защитные маски для местных жителей.

Губернатор города Александр Беглов поручил усилить контроль за тем, носят ли горожане индивидуальные средства защиты в общественном транспорте, отметил «ПолитЭксперт».