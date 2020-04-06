Цены на маски и перчатки ограничили в России

Медицинские маски и перчатки нельзя будет продавать дороже, чем с наценкой 10 копеек за единицу товара. Постановление правительства с ограничением на цены будет действовать 90 дней.

Кабмин опубликовал в понедельник постановление, согласно которому «предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу товара». Речь идет о масках, перчатках, фильтрующих респираторах, марле и защитных комплектах одежды.

Корпорацию «Росхимзащита» назначили федеральным оператором по обеспечению регионов этими медицинскими изделиями. Все участники оптовых поставок, кроме этой корпорации, смогут добавлять оптовую надбавку в размере только 10% от закупочной цены или себестоимости с учетом оформления документов.

Кроме того, теперь закупать и продавать перечисленные товары могут только организации с лицензией на фармацевтическую деятельность и торговлю лекарствами.

В том же постановлении правительство разрешило производителям и поставщикам этих медицинских изделий не исполнять обязательства по действующим контрактам. Это будет считаться обстоятельствами непреодолимой силы.