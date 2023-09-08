Общество 08 сентября 2023, 04:39 Цены на лосося снизятся осенью в магазинах России на 10-25% Freepik

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Федеральные сети начнут продавать лосося осенью на 10-25% ниже нынешней стоимости в связи с реализацией проекта «Камчатская рыба». Об этом сообщила газета «Известия».

В материале сказано, что в рамках проекта предусмотрена покупка товара напрямую у рыбаков и продажа продукции с минимальной наценкой. До этого торговые сети покупали рыбу у посредников, которые не давали гарантий на качество продуктов и нужный объем.

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Кроме того, посредники могли корректировать цену, поэтому возникали трудности с реализацией продукта на полке. Предприниматели считают, что благодаря проекту «Камчатская рыба» эти вопросы будут решены.

Также эксперты ожидают расширения ассортимента после введения новой схемы. На полках будут лососевые, кижуч, нерка и другие рыбные продукты в замороженном и готовом виде.

Ранее россиян предупредили о росте цен на продукты в стране. Возможное повышение составит 20%.