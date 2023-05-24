Общество 24 мая 2023, 22:52 Цены на лекарства выросли в России Росстат зафиксировал рост цен на большинство лекарств Pxhere

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Стоимость наблюдаемых Росстатом медикаментов увеличилась с 16 по 22 мая по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков и «Ренгалина». Такой статистикой поделилось ведомство на своем сайте.

«В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол — на 0,5%, валидол — на 0,4%, корвалол — на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и поливитамины — на 0,1%», — сказано в сообщении.

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С начала мая цены на большинство наблюдаемых медикаментов также поднялись. Так, стоимость на корвалол стала выше на 0,74%, на «Левомеколь» — на 0,27%, на валидол — на 0,88%. В то же время наблюдалось снижение цены на поливитамины — на 0,5% и на «Эргоферон» — на 0,6%. По данным Росстата, с начала 2023 года стоимость большинства наблюдаемых медикаментов также увеличилась.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные производители медицинских препаратов выпустили на 43,7% больше продукции, чем за аналогичный период 2022 года. На сегодняшний день в столице изготовлением медицинского оборудования, изделий и лекарств занимаются больше 200 производителей.