Цены на лекарства в России вернулись к прошлогоднему уровню — Росздравнадзор | 360°

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Цены на лекарства в России вернулись к прошлогоднему уровню — Росздравнадзор

Глава Росздравнадзора Самойлова: цены на лекарства в России вернулись к уровню 2021 года

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Цены на лекарства в России вернулись к прошлогоднему уровню. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова на всероссийской конференции «Фарммедобращение».

«Был серьезный всплеск розничных цен в марте и апреле, но на сегодня мы видим не только снижение, а, можно сказать, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года», — процитировал Самойлову ТАСС.

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По ее словам, динамику отслеживает система мониторинга движения лекарственных препаратов. Пока мониторинг ведется в ручном режиме, но в недалеком будущем сбор данных планируют автоматизировать.

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«В ближайшее время будет выведен еще и отчет по ценам не только в аптечном сегменте, но и в госпитальном сегменте», — отметила глава Росздравнадзора.

Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому россияне смогут заказать рецептурные препараты онлайн. Врачи будут оформлять электронные рецепты, и сотрудники аптек смогут проверять их через федеральную базу. Пока дистанционная продажа открыта только для нерецептурных лекарств.

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