Общество 24 апреля 2023, 09:19 Цены на квартиры в российских новостройках достигли потолка «Коммерсант»: цена квартир в новостройках за четыре года выросла на 76%, достигнув потолка РИА «Новости»

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Стоимость квартир в российских новостройках достигла максимальных значений. В четырех крупных агломерациях цена за последние четыре года увеличилась на 76%, сообщил «Коммерсант».

В исследовании фонда «Институт экономики города» отметили, что стоимость жилья в Московской, Петербургской, Екатеринбургской и Краснодарской агломерациях с 2019 года выросла на 76%.

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«Например, в Москве цены на новостройки увеличились на 68,2% за пять лет, тогда как инфляция за этот период составила около 32,4%», — сказала директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова.

Аналитики прогнозируют, что цены на жилье до 2030 года, скорее всего, сохранятся на уровне 2022 года.

Во втором квартале текущего года в России начнется снижение цен на квартиры. Риелторы предполагают, что в среднем стоимость квадратного метра готового жилья на вторичном рынке уменьшится как минимум на 5%.