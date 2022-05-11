Цены на компьютеры в России стали ниже, чем в начале года

Почти сразу после начала спецоперации страны ввели против России санкции, среди которых был запрет на поставку электронной и компьютерной техники. Это усложнило россиянам покупку и без того недешевых гаджетов. Но все оказалось не так страшно: поставки из-за рубежа продолжаются, а цены на компьютеры и запчасти к ним сейчас вернулись на достаточно приемлемый уровень.

После введения санкций многие торговые сети, в том числе и торгующие компьютерной техникой, мгновенно подняли цены, отметила газета «Известия». Сейчас ситуация немного изменилась: курс доллара вернулся к февральским значениям и даже ниже. Но при этом все еще в силе потенциальные проблемы с логистикой и сохранением санкций.

В пресс-службе «М.Видео — Эльдорадо» изданию рассказали, что поставки из-за рубежа продолжаются, несмотря на все сложности. Производители продолжают корректировать свои логистические цепочки, отметили в «Ситилинке».

Также продолжают идти вниз цены на компьютеры. Проведя анализ динамики цен на одни и те же виды продукции у DNS и «Ситилинк», выходит, что сейчас собрать компьютер стоит ненамного дороже, чем зимой. Готовые компьютеры продаются примерно по тем же ценам или чуть дороже.

Кроме того, продукция иностранных производителей есть на полках отечественных магазинов электроники в достаточном количестве.

Ретейлеры в целом постепенно возвращаются даже к проведению промокампаний и продажам в рассрочку на полгода.