Общество 12 апреля 2023, 19:34 Цены на яйца в России упали впервые с конца января Росстат указал на снижение цен на куриные яйца впервые с конца января

Читать 360tv в

В российских магазинах подешевели яйца, сообщили в пресс-службе Росстата. Снижение цен на них зафиксировали впервые с января 2023 года.

Девять недель подряд стоимость этого продукта только росла. А на неделе с 4 по 10 апреля яйца стали дешевле на 0,18%. Последнее снижение цен на них специалисты отмечали с 24 по 30 января — на 0,22%.

Реклама

На отчетной неделе по-прежнему рос в цене сахар, прибавив 0,22%. А подсолнечное масло подорожало на 0,31%.

Минус 0,6% показала цена на гречку. Рис, наоборот, стал стоить на 0,28% больше, а чай — на 0,26%.

Если мука подешевела на 0,65%, то белый и черный хлеб прибавили 0,03% и на 0,1% соответственно.

Продовольственная инфляция в целом, отметили в Росстате, за март в месячном выражении снизилась до 0,13%. В феврале показатель равнялся 0,79%. В годовом выражении она замедлилась сразу до 2,57% с 9,33% месяцем ранее.

По данным «Известий», в 2023 году россиян ждет увеличение доходов на 3%. Не исключено, что инфляция снизится до 6,5%.