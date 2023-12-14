Эксклюзив 14 декабря 2023, 13:33 Цены на яйца, перевод часов и льготный проезд. Россияне обратились к Путину по СМС СМС-обращения россиян к Путину на прямой линии показали на интерактивном экране

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Россияне могли отправить вопросы на прямую линию и большую пресс-конференцию президента по СМС. Их сообщения вывели на интерактивные экраны в Гостином Дворе. «360» узнал, что беспокоило обратившихся.

Большие цифровые экраны поставили прямо в зале. Люди, которые прислали свои СМС, просили перевести время на два часа вперед, установить льготный проезд для школьников и студентов. Москвичи спросили, почему устроили перепрофилирование старейшего бегового ипподрома, а жители Ахтубинска просили обратить внимание на ситуацию в районной больнице. По их словам, в ней сократили врачей и лаборантов, закрыли травматологическое отделение и давно не делали ремонт.

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«Ваша выдержка достойна всяческих почестей! Вопросов нет!» — написал один из адресантов.

Некоторые проблемы решили до обращения к Владимиру Путину. Женщина рассказала, что отправила вопрос о задержке зарплаты и деньги пришли.