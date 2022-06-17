Цены на iPhone в России снизились на треть

За последние два месяца цены на основную продукцию компании Apple в России снизились почти на треть. По данным пресс-службы Wildberries, которые привели «Известия», стоимость iPhone стала на 15-30% меньше, чем была в марте.

Тенденцию к снижению стоимости подтвердили и другие участники рынка.

«В магазинах „М.Видео“ и „Эльдорадо“ цены на смартфоны линейки iPhone 13, 12 и 11 сейчас находятся на уровне февраля, на отдельные модели даже ниже. Например, iPhone XR 64 Гб стоит 40 тыс. против 47 тыс. рублей в последний зимний месяц. Снижаются цены и на другие модели — корейских, китайских брендов», — сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Причиной эксперты называют сильнейшее падение спроса, укрепление рубля и рост параллельного импорта. Важную роль последнего отметили и в Минпромторге.

«Одной из главных задач отмены ответственности за импорт товаров без разрешения правообладателя было сохранение доступа необходимой иностранной продукции на российский рынок. Наличие конкуренции в поставках продукции на внутренний рынок со стороны неофициальных импортеров позволит не только насытить рынок, но и сдержать рост, а в отдельных случаях и снизить стоимость импортируемой продукции», — подчеркнули в министерстве.

Онако существуют и минусы. В частности, эксперты обращают внимание, что в настоящее время остается неясным вопрос сервисного обслуживания смартфонов, ввезенных в РФ в рамках параллельного импорта. Гарантию производителя имеют только гаджеты, поставленные в страну с его согласия. Такие еще можно купить у официальных ритейлеров, которые распродают накопленные запасы.