Цены на iPhone 12 Pro резко снизились в России

Стоимость iPhone 12 Pro в России снизилась до 85 тысяч рублей, что на 15% меньше первоначальной цены. Также цены упали на оригинальную версию iPhone 12.

Изначально завышенная для российского рынка стоимость гаджета начала падать сразу после исчезновения дефицита, сообщило ИА Nation News. Не гнаться за новинками от Apple россиян также вынудили стабильные поставки в магазины.

Стоимость смартфона iPhone 12, который обладает накопителем на 64 Гб, также стала ниже. Его цена на российском рынке составляет порядка 62 тысяч рублей, уточнило Ura.ru.

В феврале крупные российские ретейлеры снизили цены на смартфоны в преддверии 23 Февраля и 8 Марта. Демпинговую войну начал МТС, к нему присоединились DNS и «М.Видео». По мнению специалистов, большие скидки были вызваны невысокими продажами смартфонов в начале года. При этом скидки к «гендерным праздникам» обычно распространяются на бюджетные устройства, поскольку самые дорогие подарки россияне делают на день рождения и Новый год.