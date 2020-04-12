Резкий скачок цен на имбирь был связан с тем, что в сети распространили недостоверную информацию про его эффективность для профилактики и лечения COVID-19. Однако сейчас они постепенно стабилизируются — сперва в крупных магазинах, а затем и в мелких розничных предприятиях.

Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Там объяснили, что из-за недостоверной информации о целебных свойствах имбиря, среди жителей страны начался ажиотажный спрос на этот товар. Это позволило некоторым магазинам в несколько раз поднять цены. В среднем стоимость имбиря увеличилась до трех тысяч рублей за килограмм, в некоторых магазинах — до семи тысяч. ФАС пояснила, что справиться с ситуацией удалось благодаря рыночным механизмам.

Федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него справедливую рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за один килограмм ФАС.

По прогнозам антимонопольной службы, скоро к такой цене придут и мелкие розничные продавцы. В ведомстве отметили, что этот случай показывает, что иногда здоровая конкуренция намного лучше карательных мер.

Большая часть имбиря поставляется в Россию из Китая. В 2019 году оттуда привозили 80% свежего имбиря, а в первом квартале это количество увеличилось до 89%. С 1 по 6 апреля объем поставок из КНР вырос до 100%. В других странах, которые также являются крупными поставщиками имбиря в Россию, сейчас межсезонье.