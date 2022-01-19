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    19 января 2022, 17:06

    Цены на хлеб начали регулировать на Украине

    Правительство Украины ввело временное регулирование цен на пшеничный хлеб

    Максим Зинкин

    Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на пшеничный хлеб, а его производители получили льготы на покупку газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заседание правительства.

    Цены на хлеб начали регулировать на Украине

    Надбавка торговых сетей на продукт составит не более 10%. Срок регулирования ограничен сроком завершения пандемии коронавирусной инфекции.

    Также приняли решение о регулировании отпускной стоимости литра нефтепродуктов. Надбавка к бензину не может превысить 0,18 доллара за литр, на дизельное топливо — 0,25 доллара за литр.

    На прошлой неделе правительство Украины уже ввело государственное регулирование цен на макароны, молоко, гречневую крупу, подсолнечное масло, сахар, яйца, муку и прочие продукты первой необходимости.

    Ранее кандидат медицинских наук Маргарита Королева предупредила россиян с болезнями ЖКТ, что употребление белого хлеба может «разорвать кишечник».