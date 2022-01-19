Цены на хлеб начали регулировать на Украине

Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на пшеничный хлеб, а его производители получили льготы на покупку газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заседание правительства.

Надбавка торговых сетей на продукт составит не более 10%. Срок регулирования ограничен сроком завершения пандемии коронавирусной инфекции.

Также приняли решение о регулировании отпускной стоимости литра нефтепродуктов. Надбавка к бензину не может превысить 0,18 доллара за литр, на дизельное топливо — 0,25 доллара за литр.

На прошлой неделе правительство Украины уже ввело государственное регулирование цен на макароны, молоко, гречневую крупу, подсолнечное масло, сахар, яйца, муку и прочие продукты первой необходимости.

Ранее кандидат медицинских наук Маргарита Королева предупредила россиян с болезнями ЖКТ, что употребление белого хлеба может «разорвать кишечник».