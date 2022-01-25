Цены на хлеб могут подскочить на 30%

В России вырастут цены на хлеб. Производители уже предупредили партнеров о намерении поднять отпускную стоимость продукции. Причиной подорожания они называют возросшие затраты.

С 1 февраля о росте цен заявили в российском подразделении финской Fazer Group, сообщил РБК со ссылкой на письмо за подписью директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия Бренера. Поднимутся они на 16,5-30% в зависимости от категории.

Компания не дала стопроцентной гарантии на выполнение заказов по старым ценам, если контрагенты откажутся принять новые.

В Fazer Group считают необходимым пересмотреть отпускные цены из-за высоких расходов: на упаковку, производство и реализацию продукции они стали больше. Себестоимость производства в целом, включая подорожание муки, зерновых, транспорт, затраты на рабочих и энергию, обходится дороже на 18,4%.

Торговые сети уже получили предупреждение о росте цен на закупки хлеба от других производителей.

В Национальном союзе хлебопечения подтвердили, что затраты пекарей за последние годы возросли. С доходами ситуация прямо противоположная. Тем не менее предпосылок для резкого повышения цен эксперты не увидели. С ними согласились и в Минсельхозе.