Цены на гречку резко выросли в России

Сейчас стоимость тонны уже превышает 50 тысяч рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее. В августе крупа стоила 48 194 рублей. В сентябре 2019 года тонна гречки стоила 28 268 рублей.

Цены на пшено тоже повышаются, но меньшими темпами — на 125 рублей, до 28 085 рублей за тонну.

Рис, наоборот, по сравнению с августом этого года и сентябрем прошлого, подешевел. Цена этой крупы составляет сейчас 37 735 рублей за тонну. В августе тонна риса стоила 38 033 рублей, в сентябре 2019 года — 41 539 рублей.

По данным экспертов, цена на овес и овсяные хлопья увеличивается из-за сокращения посевов, уже третьих подряд, и плохой погоды в регионах, производящих крупу. В Первую очередь речь идет о Сибири.

Цены на овес продолжают держаться на высоком уровне, так как компаниям приходится конкурировать за качественный продукт.