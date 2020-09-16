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    16 сентября 2020, 16:42

    Цены на гречку резко выросли в России

    Анастасия Кременчугская

    В России на прошлой неделе вновь выросли оптовые цены на гречневую крупу. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
    Цены на гречку резко выросли в России

    Сейчас стоимость тонны уже превышает 50 тысяч рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее. В августе крупа стоила 48  194 рублей. В сентябре 2019 года тонна гречки стоила 28  268 рублей.

    Цены на пшено тоже повышаются, но меньшими темпами — на 125 рублей, до 28  085 рублей за тонну.

    Рис, наоборот, по сравнению с августом этого года и сентябрем прошлого, подешевел. Цена этой крупы составляет сейчас 37  735 рублей за тонну. В августе тонна риса стоила 38  033 рублей, в сентябре 2019 года — 41  539 рублей.

    По данным экспертов, цена на овес и овсяные хлопья увеличивается из-за сокращения посевов, уже третьих подряд, и плохой погоды в регионах, производящих крупу. В Первую очередь речь идет о Сибири.

    Цены на овес продолжают держаться на высоком уровне, так как компаниям приходится конкурировать за качественный продукт.

    Новости SMI.FM