Цены на газировку и соки захотели поднять с февраля

В России прогнозирую текущий рост цен на несколько наименований популярных товаров. Теперь дело дошло и до безалкогольных напитков. Сразу несколько крупных игроков на рынке собираются повысить стоимость продукции уже с февраля. Речь идет о таких лидерах продаж, как Coca-Сola, PepsiCo и «Сады Придонья» — они собираются поднять цены примерно на на 7–8%. А «Шишкин лес» и «Якобс» захотели увеличить стоимость свой продукции сразу на 20–25%.

Такую информацию предоставили изданию «Известия» в российской торговой сети «Верный». Такие же уведомления от производителей сладкой газировки получили и в компании «Утконос онлайн». На текущий момент ретейлеры не принимают повышения цен, обсуждение все еще проводится.

Причинами решений о повышении стоимости производители называют подорожание сырья. В том числе, сахара. Также они указывают на то, что в России увеличиваются тарифы на воду, газ, электричество и на другие затраты.

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства, цены на продовольствие повышаются на территории всего мира. В России, считают в ведомстве, такая тенденция имеет чуть менее выраженный характер, чем в некоторых других государствах. Хотя отдельные случаи повышения цен, действительно, возможны, отмечают представители Минсельхоза.