Welt: Владимир Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе

Зарубежные эксперты сочли, что президент России Владимир Путин сумел одной фразой обрушить цены на газ в Европе. Об этом написала немецкая газета Welt. Журналисты отметили, что слова российского лидера могли быть почти случайными, но произвели неимоверный эффект.

Ранее Путин поручил «Газпрому» приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских газовых хранилищах. Глава компании Алексей Миллер сказал, что концерт поступит именно так, а Путин сказал информировать его о том, как будут идти работы.

«Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — говорится в статье.

Автор публикации отметил, что после этих слов Владимира Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15 процентов. Эксперты считают, что этот случай еще раз доказал: именно Россия продолжает доминировать на рынке.

Цены на газ в Европе сильно подскочили с начала этой осени. Уже к концу сентября стоимость фьючерсов выросла вдвое. Постепенно цены стали снижаться после того, как они достигли рекордной отметки в 1937 долларов.