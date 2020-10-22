Цены на домашний интернет в России предложили временно заморозить

В России хотят заморозить тарифы на услуги домашнего интернета. В Госдуме решили, что подобные меры нужно ввести до следующего лета. Обусловлено все работой на удаленке на фоне пандемии COVID-19.

Инициативу предложил депутат Евгений Федоров, рассказав о ней в письме главе министерства цифрового развития Максута Шадаева. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Парламентарий заметил, что цены стоит заморозить до 1 июля 2021 года. Необходимость можно объяснить пересмотром принципов организации труда многими компаниями.: из-за ситуации с коронавирусом они перевели значительную часть сотрудников на удаленную работу.

Федоров обратил внимание и на результаты опроса, проведенного среди операторов фиксированной связи, в том числе и домашнего интернета. В организациях полагают, что тарифы на предоставляемые ими услуги вырастут в 2021 году на 10-20%. Подобное положение дел потребует дополнительных расходов, которые понесут и перешедшие на дистанционку, и пострадавшие от экономических трудностей в этом году

«Прошу вас совместно с представителями рынка услуг связи рассмотреть возможность заморозить тарифы на домашний интернет в России <…> до 1 июля 2021 года», — написал депутат Госдумы.

Он подчеркнул, что наличие подключения к Сети сейчас превратилось для многих в рабочую необходимость.