Цены на детское питание резко выросли в Свердловской области

За последнюю неделю в Свердловской области отмечается резкий рост цен на детское питание. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на данные официального сайта Свердловскстата.

Больше всего рост цен коснулся фруктово-ягодных консервов для детского питания. По данным ведомства, они подорожали на 4,8%. В среднем стоимость составляет 417 рублей за килограмм. Детские овощные консервы прибавили в цене на 4,4%. Теперь их можно купить за 529 рублей за килограмм.

На некоторые продукты, напротив, отмечается снижение стоимости. Средняя цена за килограмм моркови равна 74 рубля 43 копейки. Помидоры можно купить за 82 рубля 99 копеек. Средняя цена за килограмм огурцов — 64 рубля 81 копейка. Кроме того, заметно подешевели глазированные конфеты — до 375 рублей 59 копеек за один килограмм.