Цены на бутилированную воду могут вырасти на 15%

Цены на бутилированную воду и безалкогольные напитки по итогам 2021 года могут вырасти на 10−15%. Как сообщил ТАСС, с таким прогнозом выступил президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

По его словам, предпосылками к повышению цен на продукцию станут обязательства по утилизации упаковки, которые с 1 января 2022 года возложат на производителей, а также нестабильная динамика рубля.

Новиков особо отметил, что это только прогноз. Он подчеркнул, что окончательная ситуация прояснится позже, когда новые меры начнут действовать. Еще одним фактором может стать снижение спроса из-за динамики доходов населения.

«При повышении стоимости нашей продукции на 1% мы сразу откатываемся на 1,5% в потребительской активности, и многие производители очень часто берут на себя большую часть подобных издержек», — пояснил Новиков.

Он отметил, что с такой ситуацией производители воды и безалкогольных напитков столкнулись в 2020 году, когда вместе с магазинами им пришлось сдерживать рост цен на свою продукцию.

В конце апреля вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план по расширению ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. Начиная с 2022 года предпринимателей обяжут заниматься утилизацией тары для своей продукции. Это можно сделать или самостоятельно, или заключив договор с компанией-утилизатором. В противном случае компании придется платить экологический сбор.