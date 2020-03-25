Цены на билеты по России снизились из-за коронавируса. Куда попасть дешевле всего?

Российские туристы стали активно путешествовать по стране после отмены большинства перелетов за границу. Это совпало с резким падением цен на билеты — они подешевели более чем в два раза.

Подробности ситуации, которая сейчас складывается с авиасообщением в стране, «Ленте.ру» рассказал туристический сервис Biletix.

По их данным, сильнее всего подешевели путешествия из Москвы в Мурманск и обратно — их стоимость упала на 72,5% и сейчас составляет 4122 рублей. На втором месте рейсы Екатеринбург — Симферополь — Екатеринбург. Они подешевели на 70,6% и теперь стоят 5483 рублей. Путешествие из Калининграда в Москву и обратно обойдется в 2718 рублей — на 68,2% дешевле, чем раньше.

Сильно снизилась цена и на перелет из Уфы в Санкт-Петербург и обратно: такие билеты сейчас стоят на 64,3% дешевле — всего 3650 рублей. Рейс Пермь — Симферополь — Пермь подешевел на 58,6% и теперь стоит 10 462 рубля, а попасть из Москвы в Екатеринбург и вернуться обратно можно за 4176 рублей: это на 57,9% дешевле обычной стоимости перелета.

В список также вошли рейсы туда-обратно по направлениям Екатеринбург — Анапа, Иркутск — Москва, Нижний Новгород — Сочи, Екатеринбург — Краснодар, Москва — Ставрополь, Челябинск — Сочи, Санкт-Петербург — Элиста, Челябинск — Москва, Москва — Грозный, Омск — Симферополь, Тюмень — Москва, Сургут — Санкт-Петербург и Екатеринбург — Санкт-Петербург.

Ранее «Аэрофлот» снизил стоимость билетов на перелеты внутри страны в два раза. Большинство полетов за границу сейчас приостановили из-за пандемии коронавируса.