Цены на бетон подскочили в России

Производители бетона вслед за поставщиками металлоконструкций начали повышать цены. За май стоимость материала выросла на 10% — до четырех тысяч рублей за один кубический метр. Ситуация коснется не только строек, но и покупающих бетон для строительства жилого дома или дачи людей.

О подорожании бетона газете «Коммерсант» сообщил глава направления аналитики цен платформы по продаже строительных материалов «Кирпич» Юрий Воронов. Он отметил, что в Новосибирской, Свердловской и Тюменской областях цены за один «куб» достигают 4,05 тысячи рублей. В ассоциации «Союз производителей бетона» рассказали, что за май в Москве стоимость этого материала подросла на 6–8%, в Санкт-Петербурге — на 5–7%, на севере России — на 4–5%.

Такое увеличение цены нехарактерно для бетона. По словам Воронова, за прошедшие 10 лет стоимость материала увеличивалась не более чем на 6% в год. Директор Союза производителей бетона Дмитрий Пожаров отметил, что в начале строительного сезона цены на бетон растут в пределах 3–4%.

На увеличившийся ценник уже обратили внимание и застройщики. Директор по девелопменту ГК «РКС Девелопмент» Сергей Самойленко рассказал, что конечный пользователь платит за бетон 4,5 тысячи рублей. По словам директора по строительству ГК «Гранель» Андрея Зимонова, подорожание материала отражается на себестоимости строительства. Она увеличилась на 2–3%.

Подорожание ощутили и частные покупатели, использующие бетон для строительства дачи или загородного дома. Гендиректор ГК «Гео Девелопмент» Максим Лещев заметил, что частный покупатель покупает материал у посредников и в итоге платит еще больше, чем строительные компании.

Дмитрий Пожаров заявил, что на фоне роста стоимости сырья и тарифов на перевозку пока предпосылок для снижения цен на бетон нет.