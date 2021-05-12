Цены на бензин продолжат сдерживать в России

Цена на бензин в кризисном 2020 году не превысила уровень инфляции. Правительство продолжит следить за стоимостью топлива и дальше. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с годовым отчетом о работе кабмина в Госдуме.

«И еще о том, что особенно беспокоит людей, — это цены на бензин. Надо сказать, что каким бы тяжелым ни был прошлый год, стоимость топлива тогда не выросла выше инфляции. И мы продолжим держать ситуацию под контролем с использованием всех доступных инструментов, в том числе законодательных», — приводит РИА «Новости» слова премьера.

Ранее Мишустин объяснил ускорение инфляции в России. По его словам, это произошло из-за увеличения отечественными экспортерами цен на товары вслед за мировыми.

На прошлой неделе Мишустин утвердил постановление о дополнительных мерах по стабилизации цен на топливо. В пресс-службе правительства объяснили, что механизмы биржевых торгов бензином и соляркой усовершенствуют. Кабмин обязал нефтяников продавать бензин на бирже по рыночным ценам для стабилизации ситуации.