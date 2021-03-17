В России могут вырасти цены на бензин

Счетная палата предупредила о рисках повторения топливного кризиса 2018 года, указано в отчете за 2020 год.

«К укрупненным проблемным областям проверок относятся следующие факторы. Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством РФ экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — привел выдержку из отчета ТАСС.

Три года назад в России произошел резкий скачок цен на бензин. Цены на топливо выросли на фоне увеличения мировых цен на нефть. Правительство тогда приняло ря экстренных мер, которые позволили стабилизировать цены.

В конце 2020 — начале 2021 года стоимость нефти вновь выросла. Властям вновь пришлось вмешаться в ситуация и стабилизировать цены. Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить загрузку НПЗ для удовлетворения растущего спроса и увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже.

Минэнерго и Минфин сейчас занимаются корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения. Источник РИА «Новости» отметил, что демпфер по бензину скорректируют в этом году, а по дизтопливу — в следующем.

Средние цены на бензин в Москве растут уже на протяжении 13 недель подряд, а за период с 9 по 15 марта сильнее всего подорожал бензин Аи-98, его стоимость дошла до 55,92 рубля за литр.