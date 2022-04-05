Цены на авто взлетели до небес, но водителям помогут «остаться при машинах»

В Совете Федерации предложили отменить двойное взимание НДС при продаже автомобиля с пробегом. Предполагается, что эта мера позволит повысить собираемость налогов и сделать рынок подержанных машин прозрачнее. О том, что это значит для водителей, рассказал «360» автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Говоря о собираемости налогов, он отметил, что это «будет прибавка, но несущественная». По мнению эксперта, для российского рынка важнее то, что «улучшится оборачиваемость авто».

«Люди смогут покупать, цены понизятся. Нет налогов — снижаются цены. Сейчас наблюдается некий дефицит автомобилей, цены выросли серьезно, люди не могут купить машины и ориентируются на вторичный рынок. А такая мера позволит нашим гражданам быть мобильными в сложившейся ситуации», — пояснил Субботин.

Он коротко обрисовал эту ситуацию: отсутствие зарубежных запчастей, взлетевшие цены на ремонт авто и новые машины, а также на обслуживание автомобилей — «было три тысячи рублей за нормо-час, сейчас — до 10 тысяч».

Благодаря инициативе Совфеда люди «останутся при машинах, смогут быть активными в жизни, будут работать, приносить налоги из других областей», считает Субботин.

Он также пояснил, почему рынок станет прозрачнее.

«Раньше были обходные пути: владение искусственно продлевали (в то время как машина была новой), занижали стоимость авто (от стоимости же идет НДС). Если не будет второго налога, занижать цену никто не будет», — заметил автомобильный эксперт.

По его словам, людям будет выгоднее показывать настоящую цену — так у них появится шанс вернуть больше денег, если машина окажется неисправной. Если она продается, условно, за миллион, а на самом деле стоит три миллиона, вернуть можно будет только миллион, но не три.