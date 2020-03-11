    11 марта 2020, 01:01

    Цены на авиабилеты могут вырасти на 10%

    Кирилл Фролов

    Перелеты из России за границу могут подорожать на 10%, прогнозируют сервисы по продаже билетов OneTwoTrip и Biletix.ru. По их данным, подорожание произойдет в ночь на четверг, 12 марта, сообщил РБК.
    Цены на авиабилеты могут вырасти на 10%

    Каждую неделю со среды на четверг проводится перерасчет внутреннего курса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Этот курс привязан к стоимости рубля относительного доллара и евро, установленной Центральным банком России.

    «После проведения перерасчета по курсу 82 рубля за один евро и 72,5 рубля за один доллар по курсу Центробанка стоимость авиабилетов может вырасти до 10%», — пояснили в OneTwoTrip.

    При этом в Aviasales рассказали, что сейчас авиабилеты за рубеж, наоборот, дешевеют из-за вспышки коронавируса. В компании отметили, что неделю назад курс евро повысился на 4%, однако средняя стоимость билетов на международные направления тогда снизилась почти на 10%, до 12,7 тысячи рублей.

    Помимо авиабилетов из-за снижения курса рубля в России подорожают автомобили. Об этом ранее предупредили автопроизводители.