Цены на аренду жилья в крупных городах выросли почти на треть

Удорожание аренды зависит о количества квадратных метров квартир. Однокомнатные квартиры подорожали меньше всего (на 8%), двухкомнатные — на 21%, трехкомнатные квартиры — на целых 40%.

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Тенденцию роста подтверждают и материалы Росстата. Такой скачок в цене на аренду связан с увеличением стоимости новостроек и «вторички» из-за перехода девелоперов на эскроу-счета, которые не могут использовать до завершения стройки.

Деньги же на строительство девелоперы могут получить только посредством банковских кредитов, что неизбежно увеличивает издержки строительства.

Люди, таким образом, решили отложить покупку собственной квартиры, направив средства на улучшение качества жилья и увеличение жилплощади — именно поэтому больше всего за последние месяцы подорожали трехкомнатные квартиры.

Снижение цен может произойти только ближе к концу года, но оно несущественно (1%).