Цены на аренду жилья в России могут взлететь в 2020 году

В 2020 году цены на аренду квартир в крупных российских городах могут вырасти на 5–10%. При этом в первые полгода рост будет небольшой, но уже летом произойдет первый всплеск. За ним может последовать второй скачок цен.

Такой прогноз дали в крупнейших агентствах недвижимости, пишет газета «Известия». В столице, особенно рядом с новыми станциями метро, цены на аренду квартир могут взлететь на 15–20%. В целом, в крупных российских городах стоимость аренды квартир вырастет на 5-7%, прогнозируют эксперты.

Традиционный сезонный всплеск стоимости аренды жилья ожидается в июле-августе. Второй скачок вероятно случится ближе к концу года.

Рост цен на аренду жилья пойдет вслед за взлетом стоимости квадратного метра в новостройках и вторички. Из-за увеличения цен на жилье люди откладывают покупку своей квартиры до появления выгодных предложений, в это время они живут в съемных квартирах. Это, в последствии, приводит к росту цен аренды.

Также в число причин подорожания входят: увеличение тарифов ЖКУ, желание владельцев квартир оставаться в правовом поле и переход на эскроу-счета.

Кроме того, цена на арендные квартиры будет расти из-за повышенного внимания контролирующих органов. Чтобы не иметь проблем с законом, собственники квартир регистрируются самозанятыми и платят налоги с дохода от квартиры, поэтому и увеличивают цены для арендаторов.