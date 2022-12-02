Общество 02 декабря 2022, 13:51 Цены на аренду элитных квартир в Москве снизились на 7%

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Средняя стоимость аренды элитной квартиры в Москве снизилась на 7% и составила 330 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили «Дни.ру».

Отмечается, что почти каждая сделка между арендодателем элитного жилья и квартирантом совершается со скидкой. Упадок цен объясняется снижением интереса потенциальных съемщиков и ростом предложений на рынке арендной элитной недвижимости.

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По мнению аналитиков рынка, арендодателям в такой ситуации необходимо быть гибкими и задуматься о предоставлении скидки.

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