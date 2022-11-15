Общество 15 ноября 2022, 05:16 Цены на арендованное жилье в России упали до 18% — СМИ «Известия»: в городах-миллионниках России цены на съемное жилье упали на 18% Pixabay

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В городах-миллионниках России цены на арендованные квартиры упали до 18%, а к концу года могут потерять еще 5-7%, сообщили «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов. Снижение цен отметили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ряде других городов страны.

Аналитики называют две основные причины. Первая — низкий спрос на аренду, вторая — рост предложения. В аренду выставили недорогие объекты, которые в период деловой активности в дефиците. Также на рынке появились квартиры, которые сдают покинувшие страну россияне или те, кто передумал продавать жилье в кризисные времена.

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Эксперты заявили изданию, что тенденция на снижение стоимости аренды сохранится до конца года. При этом увеличится объем предложения, что повысит конкуренцию и сподвигнет арендодателей уменьшать цену.

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В Москве с октября фиксируется снижение спроса на арендное жилье. Предложение квартир для сдачи в столице в октябре увеличилось на 12% по сравнению с сентябрем.