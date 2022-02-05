Цены кинобилетов установили рекорд в январе

Средняя цена билета в кино в России в январе составила 323,7 рубля. Это рекордный показатель.

Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на сотрудника «Бюллетени кинопрокатчика». В этом году рост цены ускорился. Кинотеатры назвали причиной меры по коронавирусу. Во многих регионах действуют QR-коды и ограничения по количеству зрителей. Все это делает более низкие цены нерентабельными.

«На протяжении нескольких лет рост цен на билеты недостаточно реагировал на инфляцию, но в последние месяцы издержки кинотеатров резко выросли», — рассказал редактор издания Александр Нечаев.

Директор по маркетингу киносетей «Синема парк» и «Формула кино» Сергей Кузнецов выразил мнение, что оказывает влияние и общая инфляция, но меньшее, чем коронавирусные ограничения. Он уточнил, что у них стоимость билетов в январе этого года выросла на 9% по сравнению с январем прошлого.

«Психологическая отметка в 300 рублей за билет уже пройдена, ниже этой суммы средняя цена похода в кино в 2022 году уже не опустится», — заключил Нечаев.