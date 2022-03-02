Алкомаркеты подняли цены до 40%

Сети алкогольных магазинов «Красное & Белое», «Ароматный мир» и галерея вин «Отдохни» подняли розничную цену на продукцию от 20 до 40%. Об этом написал Forbes.

Ожидается, что из-за валютных колебаний рост цен будет продолжаться и в дальнейшем из-за затрат на логистику, в том числе и на отечественный алкоголь.

«Свежие прайс-листы только пришли. Но цены значительно выросли на все зарубежное», — рассказал сотрудник алкомаркета «Ароматный мир». При этом он затруднился пояснить, на сколько именно процентов вырастут цены.

Также в сети «Отдохни» рассказали, что отменены традиционные еженедельные акции «Лучшая цена» и «2+1», на 20% выросли цены на импортный крепкий алкоголь: джин, виски, текилу и другие. Также источник сообщил, что на 30% поднялась стоимость импортного пива.

Виноторговая компания Fort рассказала, что фактический прайс в магазине не поменялся, но отменены скидки, что повышает стоимость на алкоголь для клиентов магазина до 40%.

«Сейчас в более выигрышной ситуации находятся крупнейшие федеральные торговые сети, которые активно развивают собственный импорт. Рынок взболтали ложкой, но у крупных сетей есть значительные товарные запасы или запас ликвидности для их пополнения», — рассказал глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Ранее стало известно, что в Норвегии решили запретить продажу российского алкоголя.