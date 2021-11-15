Цену на водку предложили повысить в России

Минфин России выступил с идеей повысить на 7,4% минимальную розничную цену на водку. Об этом говорится в проекте соответствующего приказа министерства. Он появился на федеральном портале проектов правовых актов.

По задумке министерства, повысить ценник нужно с 2022 года. Ведомство предложило поднять цену до 261 рубля за пол-литра. Коньяк может подорожать на 7,6% — до 480 рублей. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 243 рубля, на коньяк — 446 рублей.

В ВШЭ тем временем спрогнозировали рост цен на шампанское к Новому году. По словам директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, игристое из-за увеличения спроса подорожает на 7–10%.

Ранее психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства Шамиль Абдрашитов назвал норму употребления алкоголя. Безопасным для здоровья человека являются 20 граммов в день.