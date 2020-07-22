Цену на водку и коньяк захотели повысить в России с 2021 года
Соответствующий проект приказа Министерства финансов появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
С начала 2020 года цена водки в РФ в рознице составляет 230 рублей (до этого — 215 рублей).
При этом нынешнюю цену за 0,5 литра коньяка (433 рубля) предложили поднять до 446 рублей. Что касается бренди, то оно сейчас стоит 315 рублей. По идее Минфина, в следующим году этот алкоголь подорожает до 324 рублей.
Возможная индексация минимальных цен связана с повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта выше 9% (с 544 до 566 рублей за один литр безводного этилового спирта) и инфляцией. Как говорится в пояснительной записке к проекту приказа, эксперты учитывали в прогнозе уровень инфляции на 2020 год в размере 3%.
Ранее стало известно, в каком российском регионе больше всего страдающих от алкоголизма людей.