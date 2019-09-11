Центры занятости помогли найти работу 45 тысячам человек в Подмосковье

В Московской области с начала года 45,3 тысячи человек смогли найти работу благодаря центрам занятости. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Всего в банке вакансий Московской области заявлено 47 тысяч вакансий. Более 68% из них — рабочие профессии. Причем почти 100% вакансий имеют оплату труда выше прожиточного минимума Московской области.

Фаевская отметила, что с начала года в подмосковные центры занятости обратились 219,3 тысячи граждан.

«Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 69,7 тысячи граждан, за информацией о положении на рынке труда — 82,4 тысячи заявлений», — уточнила министр.

Московский регион находится в списке наиболее благополучных в сфере занятости субъектов РФ.

Безработица в регионе составляет всего 0,53% к численности экономически активного населения. Этот показатель меньше, чем средний по России, который равен 1%, и по Центральному федеральному округу — 0,6%.