Центры ветеринарной офтальмологии и стоматологии открыли в Петербурге | 360°

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Центры ветеринарной офтальмологии и стоматологии открыли в Петербурге

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В Санкт-Петербурге накануне открылись центры ветеринарной офтальмологии и стоматологии, которые входят в состав ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция». Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«МК в Питере» написал, что оба центра разместились в отремонтированном здании, которое находится на Борой улице. Отмечается, что они оснащены современным оборудованием.

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«Открытие специализированных центров — долгожданное событие для владельцев животных, важный этап в развитии государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

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