Центры управления регионами начали массово открываться в России

Лидерами это проекта уже стали Калужская, Мурманская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Башкортостан и Татарстан. Уточняется, что система принимает сообщение гражданина, обрабатывает его и сортирует по конкретным направлениям. В их числе медицина, образование, ЖКХ, транспорт, строительство и другие. Судьбу каждого обращения и реакцию властей на него можно проконтролировать.

Пожаловаться в ЦУР предлагается через социальные сети. Нужно написать комментарий в любом открытом аккаунте или группе. Еще обратиться в центр можно через виджет «ПОС», который размещен на официальных сайтах органов власти. Сперва нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

Отметим, что жители Московской области первыми начали решать проблемы через ЦУРы. Центры начали открываться в Подмосковье еще в конце 2018 года. Еженедельно система обрабатывает 10-12 тысяч обращений. Даже в условиях пандемии коронавируса ЦУРы не прекращали свою работу.