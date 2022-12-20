Общество 20 декабря 2022, 09:59 Центры семейного счастья при детских поликлиниках обучат решать конфликты — Милонов RT: депутат Милонов предложил создать в детских поликлиниках центры семейного счастья РИА «Новости»

Читать 360tv в

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил Минздраву России создать при детских поликлиниках центры семейного счастья. На них родителей обучат общаться с подростками и решать конфликты, рассказал RT.

Депутат отправил министру здравоохранения Михаила Мурашко письмо, в котором описал свою идею. Он считает, что курсов для беременных недостаточно. Раз государство решило поддерживать институт материнства и семьи, то стоит дополнительно открыть центры семейного счастья.

Реклама

«Родители и дети могли бы получать консультации и обучение по различным нюансам семейной жизни и преодоления конфликтных ситуаций», — заявил Виталий Милонов.

Реклама

Если в женских консультациях беременных учат ухаживать за новорожденными, пеленать их и вскармливать, то в новых центрах отцам и матерям объяснят, как находить общий язык друг с другом, общаться с подростками, воспитывать детей, устраивать досуг.

Ранее Виталий Милонов предложил запретить смену пола без медицинских показаний и создать на портале госуслуг сервис жалоб на коллекторов.