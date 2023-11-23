Общество 23 ноября 2023, 11:18 Центры «Моя карьера» в Москве помогли выбрать профессию более 4,5 тысячи девятиклассников Профтестирование в центре «Моя карьера» прошли более 4,5 тысячи девятиклассников Сайт мэра и правительства Москвы

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Свыше 4,5 тысячи учеников девятых классов в Москве, которые хотят поступить в колледжи, прошли профориентационное тестирование в специализированном центре занятости «Моя карьера». Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас на рынке труда высокий спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Такие специалисты нужны во всех отраслях экономики города.

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Учитывая тенденцию, мэрия подготовила программу профориентации для девятиклассников, чтобы познакомить их поближе со средним профессиональным образованием и его перспективами.

«Результаты показывают, что более чем 80% участников профориентационных встреч уже выбрали конкретную специальность и этим летом будут поступать в колледж», — отметила Ракова.

В начале теста ученикам рассказывают о рынке труда в Москве и о том, какие профессии будут востребованы. Тестирование состоит из 20 вопросов, помогающих оценить личностные качества и компетенции. В среднем на него уходит около 15 минут.

Наиболее популярными сферами у школьников стали креативные индустрии, информационные технологии, образование и социальная сфера, безопасность, гостеприимство и промышленность.

Эксперты из центра «Моя карьера» объясняли итоги проверки индивидуально с каждым школьником и рекомендовали подходящие ориентиры обучения. Юным москвичам также рассказывали, насколько профессия будет востребована на рынке труда.

Сотрудники колледжей позволили лучше разобраться в определенных профессиях, программах обучения, работодателях. Теперь у участников появилась возможность спланировать дальнейшие действия для поступления в учебное заведение.

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