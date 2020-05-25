Центры «Мои документы» вернулись к работе в Москве

На работы вышлу сотрудники 88 офисов «Мои документы» в густонаселенных районах. Для посещения нужно записаться на официальном сайте мэра Москвы в разделе «Услуги».

Центры будут работать с 8:00 до 20:00 каждый день, а офисы-флагманы — с 10:00 до 22:00.

«Всего горожане смогут получить 144 услуги по экстерриториальному принципу — в ближайших офисах „Мои документы“, а также шесть услуг, прием по которым будет осуществляться сотрудниками районных отделов внутренних дел», — уточнили в Комплексе социального развития столицы.

Директор центров государственных услуг «Мои документы» Ольга Фефелова подчеркнула, что офисы подготовили к открытию так, чтобы в них соблюдались меры предосторожности.

«Помещения офисов оборудованы рециркуляторами и дезинфицируются в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В окнах приема установлены стекла-экраны, нанесена разметка социальной дистанции», — пояснила она.

Все работники центров пройдут тест на наличие коронавирусной инфекции.

«Перед началом приема каждому сотруднику „Моих документов“ измеряется температура тела, контроль температуры будет проводиться четыре раза в день», — добавила Фефелова.

Посетители смогут воспользоваться антисептиками для рук и проверить свою температуру на входе в центр. Пройти внутрь разрешается лишь в маске и перчатках

«Мы очень просим горожан приходить точно к назначенному времени», — заметила глава центров.