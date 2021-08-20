Центры госуслуг в Москве вернулись к обычному режиму работы

Все центры госуслуг «Мои документы» в Москве с 20 августа вновь начали принимать посетителей в обычном режиме. Предварительную запись отменили.

Решение о возвращении к обычному режиму приняли из-за стабилизации эпидемический обстановки в Москве. Об этом сообщили на mos.ru.

Жители, оформившие предварительную запись, могут прийти к назначенному времени, либо в любое удобное для них время. Однако возврат к обычному режиму не отменяет ношения масок и соблюдения социальной дистанции в офисах.

Районные центры работают ежедневно, с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Ранее стало известно, что 330 специалистов подмосковных МФЦ повысят свою квалификацию. Они улучшат навыки в сферах управления, обслуживания, наставничества.

До конца 2021 года еще 100 госуслуг переведут в электронный формат. Обжалование автоштрафов, прием на работу, расчет пенсии и некоторые другие услуги теперь заработают онлайн.