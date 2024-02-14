Общество 14 февраля 2024, 12:39 Центры госуслуг в Москве откроют литературную выставку в честь Года семьи Литературную выставку в честь Года семьи откроют в 30 центрах госуслуг в Москве РИА «Новости»

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В Москве в 30 центрах госуслуг 26 февраля откроется выставка «Литературная семья», организованная в честь Года семьи. Об этом сообщил Комитет государственных услуг.

Экспозиция будет призвана показать вклад отечественных авторов в мировую культуру и отражение семейной темы в произведениях русских писателей. Посетители выставки смогут узнать о роли матери Николая Гоголя в создании «Вечеров на хуторе близ Диканьки», об уникальном семейном договоре соавтора «12 стульев» и связи семьи Михалковых-Кончаловских с художником Василием Суриковым.

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Видеоматериалы, вошедшие в экспозицию, позволят посетителям взглянуть на Москву глазами Александра Пушкина и Антона Чехова. Тематическая викторина даст возможность проверить знания о знаменитых литературных произведениях.

Центры госуслуг работают ежедневно. Районные офисы открыты с 08:00 до 20:00, флагманские — с 10:00 до 22:00. Ознакомиться с выставкой можно также на сайте Главархива.

Ранее учебному центру офисов «Мои документы» в Москве исполнилось девять лет. В прошлом году обучение здесь прошли более пяти тысяч специалистов.