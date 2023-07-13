Общество 13 июля 2023, 11:56 Центры госуслуг и московский транспорт расскажут о добрых делах сотрудников В Москве стартовал проект о добрых делах сотрудников центров госуслуг и транспорта Сайт мэра и правительства Москвы

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Проект «Искренний сервис» покажет примеры качественного и дружелюбного обслуживания граждан в центрах госуслуг, наземном транспорте и метро. Об этом сообщила замглавы по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям офисов «Мои документы» Кристина Сиротинина.

По ее словам, проекты «Делай добрые дела» и «Искренний сервис» создали для улучшения качества обслуживания москвичей и создания комфортных условий для жизни и работы в столице. Эти инициативы подчеркнули важность человеческого фактора и внимания к потребностям людей в работе органов власти и предоставлении муниципальных услуг.

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К примеру, Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начал свою работу в Московском метрополитене в 2013 году. Его сотрудники ежедневно предоставляли помощь маломобильным пассажирам в использовании столичного транспорта. Инспекторы сопроводят организованные группы школьников, пассажиров с нарушениями слуха или зрения и с проблемами опорно-двигательного аппарата, многодетных семей, родителей с колясками и пожилых.

Истории о том, как людей спасали из огня, о родах на станциях, о поиске хозяев для бездомных животных и многие другие можно будет увидеть до конца месяца на специальных экранах, установленных в транспорте, офисах «Мои документы» и на улицах города.

Ранее сообщалось о том, что соцработники помогли 16 тысячам пенсионеров из сел Подмосковья пройти диспансеризацию с начала года.