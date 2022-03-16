Центром импортозамещения технологий в России сделают МФТИ

Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов заявил, что в ближайшие сроки вуз станет центром научных исследований, направленных на развитие импортозамещения. Об этом написала «Газета.ru».

«МФТИ реализует массу проектов, которые могут объединить научные коллективы в новые институциональные формы. По сути, мы создаем НИИ 2.0, в рамках которого планируется выполнение научно-исследовательских работ и доведение их до серийного производства. В этом мы готовы выступать центром широкой кооперации. По большому счету все кооперационные связи выстроены и в значительной степени собраны. Нам сейчас важно сделать быстрый старт», — сказал он.

Во время визита в вуз специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимо экстренно реагировать на сложившуюся экономическую ситуацию в стране.