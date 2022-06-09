Центробанк зафиксировал снижение числа вакансий в России

Количество вакансий сокращается на рынке труда в России. Эту тенденцию зафиксировали специалисты Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды». Об этом сообщили «Известия».

Первая волна падения спроса на сотрудников связана с решениями о приостановке ранее запланированного найма. Эта волна пришлась на период с конца февраля и примерно до середины апреля.

Вторая волна, как говорится в бюллетене ЦБ, вероятно, отражает начало сокращения числа рабочих мест.

В мае наибольшее падение количества вакансий произошло в страховании, на государственной службе, в автомобильном бизнесе, а также в банковской сфере, отметили в hh.ru.

Эксперты поясняют, что компании вынуждены сокращать набор для того, чтобы уменьшить расходы бизнеса.

В России, по данным на 1 июня, официально зарегистрированы 679 тысяч безработных, сообщила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. Согласно данным Росстата, в апреле уровень безработицы в России составил 4%.